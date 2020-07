Gigi D’Alessio, dopo l’addio ad Anna Tatangelo si allarga la famiglia: il lieto annuncio (Di giovedì 9 luglio 2020) Gigi D’Alessio diventa nonno bis Ebbene sì, Gigi D’Alessio tra qualche mese diventerà nonno bis. La bellissima notizia è arrivata al cantautore napoletano durante la quarantena. Il professionista che al momento va in replica su Rai Uno insieme a Vanessa Incontrada con 20 anni che siamo italiani, non vede l’ora di avere tra le braccia un altro nipotino. Ad annunciarlo è stato il suo primogenito Claudio, nato dal suo precedente matrimonio con Carmela Barbato. La notizia è stata riportata anche dal settimanale di gossip Chi, che annuncia la gravidanza di Giusy. Ricordiamo che il figlio del professionista partenopeo ha già una figlia avuta con una sua ex compagna. Quando aveva solo vent’anni Claudio è diventato padre di Noemi che ora è una splendida adolescente. A differenza di ... Leggi su kontrokultura

