Gianni Mura vittima di estorsione, un fan gli scriveva: «Dammi i soldi o ucciderò te e tua moglie» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Niente e nessuno mi fermerà. Tua moglie e te morirete. Non ho più nulla da perdere. Nulla. Verrò a Milano. A casa o al giornale. Farò una strage. Dammi i soldi e sparirò. Scegli tu perché vivere non potrai». È uno dei tanti messaggi minatori arrivati nella casella di posta elettronica di Gianni Mura. Il giornalista, storica firma di Repubblica, morto a 74 anni lo scorso 21 marzo, sarebbe stato vittima di stalking per gli ultimi due anni della sua vita. Da ottobre 2018 un presunto estorsore, Francesco Gaspari, avrebbe tempestato di minacce e richieste di denaro il giornalista. Nelle mail, il 47enne residente a Cles, in Trentino, avrebbe più volte cercato di intimidire Mura al fine di ottenere ... Leggi su open.online

