Gianni Mura vittima di estorsione per diversi anni: arrestato fan 47enne (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ex giornalista Gianni Mura, deceduto nel marzo 2020, sarebbe stato per anni vittima di un’estorsione. E’ stato arrestato un fan che si sarebbe fatto consegnare almeno 61.500 euro. Oggi ha avuto luogo un arresto ai danni di un uomo di 47 anni. L’accusa? Aver estorto soldi a Gianni Mura, il giornalista deceduto lo scorso 21 … L'articolo Gianni Mura vittima di estorsione per diversi anni: arrestato fan 47enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

