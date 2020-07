Gianni Mura, “dammi i soldi o uccido tua moglie”: nelle mail l’estorsione da 60mila euro di un fan al giornalista. Arrestato un 47enne (Di giovedì 9 luglio 2020) “Niente e nessuno mi fermerà. Tua moglie e te morirete. Non ho più nulla da perdere. Nulla. Verrò a Milano. A casa o al giornale. Farò una strage. Dammi i soldi e sparirò. Scegli tu perché vivere non potrai”. Continue richieste di soldi e minacce, ecco cosa un collaboratore del giornalista Gianni Mura, deceduto il 21 marzo scorso, ha ritrovato nella casella email della storica firma di Repubblica dopo la sua morte. Un calvario, il suo, che andava avanti da quasi 10 anni, da quando Mura fece la conoscenza del presunto estorsore, Francesco Gaspari, un 47enne che all’epoca si presentò come un grande fan del giornalista, dando inizio a costanti contatti di amicizia tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Estorceva soldi a Gianni Mura, arrestato 47enne veronese [aggiornamento delle 14:29] - HuffPostItalia : Gianni Mura vittima di estorsione per anni. Arrestato un fan - fattoquotidiano : Gianni Mura, “dammi i soldi o uccido tua moglie”: nelle mail l’estorsione da 60mila euro di un fan al giornalista.… - Livia_DiGioia : RT @andrea_pecchia: Gianni Mura per anni minacciato di morte e ricattato: arrestato oggi l'estorsore. Che storia incredibile. #GianniMura… - sportli26181512 : Gianni Mura per anni minacciato di morte e ricattato: arrestato oggi l'estorsore: Gianni Mura per anni minacciato d… -