Giancarlo Magalli sfotte Adriana Volpe, è guerra: “0,9% meglio si sta zitta…” [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Giancarlo Magalli: nuova frecciata ad Adriana Volpe Niente da fare continua la guerra a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo la battuta dell’ex gieffina insieme al collega Alessio Viola sul fatto che non si chiedono gli anni in televisione, a distanza di ore è arrivata la replica del conduttore de I Fatti Vostri. Quest’ultimo che si è sempre detto disponibile nel scusarsi con la professionista, ad oggi non lo ha mai fatto. Stavolta l’uomo ha colpito la Volpa sul campo professionale deridendola sugli ascolti bassi che sta ottenendo Ogni Mattina, il format di TV8. C’è da dire che il canale in questione di solito non ha ascolti alti, quindi essendo estate una cosa del genere era ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - SlavierOne : Il Coronavirus ci ha resi più fragili ma ci ha anche aiutato a essere più attenti all’ambiente, più sensibili verso… - Notiziedi_it : Giancarlo Magalli non ci sta e controbatte ad Adriana Volpe: interviene anche Marcello Cirillo - Maxim22170 : RT @AzzurraBarbuto: Ieri su Twitter era di tendenza Ennio Morricone, oggi Giancarlo Magalli. La vita è fatta di alti e bassi. -