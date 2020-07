Georgina Rodriguez Instagram, décolleté esplosivo in primo piano: «Che palloni d’oro!» (Di giovedì 9 luglio 2020) Lady Ronaldo continua ad incantare i suoi oltre 19 milioni di followers con degli scatti decisamente “piccanti”. Poche ore fa su Instagram Georgina Rodriguez ha pubblicato un selfie molto particolare che ha causato diversi capogiri ai suoi fan. Il suo “davanzale” in bella mostra non è passato minimamente inosservato. Impossibile resistere davanti a tanta “abbondanza”. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso con like e commenti. Georgina è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. In molti, ogni volta, dopo aver osservato una sua foto, provano una profonda invidia nei confronti dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo. Un uomo davvero molto fortuna ad avere una fidanzata come la ... Leggi su urbanpost

FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: Oggi parliamo di Georgina Rodriguez (influencer) Le foto (v.m.18): - lautarvo : georgina rodriguez è una porca che vi fa sborrare ma irina è un altro livello proprio, per questo preferite la prim… - Palvinismo1 : Ed è con piacere che vi presento la vincitrice di questa Champions Figue calcistica OOOOOOOOOOOOOO GEORGINA RODRI… - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: Oggi parliamo di Georgina Rodriguez (influencer) Le foto (v.m.18): - Palvinismo1 : @lautarvo Che Georgina Rodriguez è un vantaggio su Irina Shayk,GODOOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «Tanta roba», Georgina Rodriguez décolleté esplosivo in primo piano: «Che palloni d'oro!» UrbanPost Georgina Rodriguez Instagram, décolleté esplosivo in primo piano: «Che palloni d’oro!»

Lady Ronaldo continua ad incantare i suoi oltre 19 milioni di followers con degli scatti decisamente “piccanti”. Poche ore fa su Instagram Georgina Rodriguez ha pubblicato un selfie molto particolare ...

BELEN IN BARCA: LATO B, SENO ESPLOSIVO, OMBELICO SEXY... LE FOTO

Belen Rodriguez superstar in questo primo scorcio di estate 2020. Dopo il servizio di Chi in cui la soubrette argentina è stata paparazzata mentre si baciava con Gianmaria Antinolfi, stavolta è lei a ...

Lady Ronaldo continua ad incantare i suoi oltre 19 milioni di followers con degli scatti decisamente “piccanti”. Poche ore fa su Instagram Georgina Rodriguez ha pubblicato un selfie molto particolare ...Belen Rodriguez superstar in questo primo scorcio di estate 2020. Dopo il servizio di Chi in cui la soubrette argentina è stata paparazzata mentre si baciava con Gianmaria Antinolfi, stavolta è lei a ...