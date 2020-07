Genova, il sindaco Bucci: “Il nuovo ponte consegnato il 2 o l’8 agosto” [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) “Oggi il mio dovere non è avere emozioni, è fare di tutto per far tornare Genova a crescere dopo questi duri colpi, dopo il crollo del ponte e dopo il Covid. Stavamo già crescendo, avevamo migliaia di posti di lavoro in più ed è arrivato il Covid. Ma non ci arrendiamo, mai. Andiamo avanti. Il mio dovere è far tornare le auto su quel ponte“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, Marco Bucci, sindaco di Genova. Sulla consegna del ponte sul Polcevera ad Autostrade dichiara: “Obbedirò. Ovvio. Su queste cose bisogna essere chiari, anzi rigidi. Non ci devono essere ambiguità. Ad oggi è così: non c’è altra soluzione che consegnare l’opera ... Leggi su meteoweb.eu

