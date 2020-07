Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati? Novità sulla coppia (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ultima settimana di giugno hanno iniziato a circolare le prime voci di una presunta crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e qualche giorno fa Amedeo Venza ha confermato che i due avrebbero deciso di prendersi una pausa dalla frequentazione nata a U&D. “Pausa anche per Gemma e il nipotino… Forse e sottolineo forse, la bella addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione senza fondamenta”. In realtà pare che tra la dama torinese e il bel toscano sia tornato il sereno, visto che lui ieri ha pubblicato una serie di storie in cui cucina le linguine alle vongole, lo stesso piatto che ha fatto per ... Leggi su bitchyf

