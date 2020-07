Gattuso: “Non possiamo avere questo distacco dall’Atalanta” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: «Ti rispondo come dico ai miei ragazzi, è una squadra composta da grandi giocatori giovani che possono diventare anche più forti. Oggi siamo a -12 dall’Atalanta, non possiamo stare a questa distanza. Bisogna fare le cose in un certo modo, ma solo con la qualità tecnica non si va da nessuna parte. Bisogna sacrificarsi. Il giocatore si deve mettere a disposizione, il bello del calcio è che parla sempre il rettangolo verde. Lozano ci dà delle situazioni diverse, ma non gli sto regalando niente. Si sta meritando ... Leggi su calcionews24

