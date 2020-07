Garmin, lo smartwatch ora si ricarica con l'energia solare (Di giovedì 9 luglio 2020) Garmin ha trovato una soluzione al grande limite degli smartwatch moderni: la scarsa autonomia. Difficile trovare oggi un orologio smart che abbia una batteria in grado di durare una settimana senza soffrire. Addirittura per alcuni modelli diventa complicato arrivare al secondo giorno di lontananza dalla presa di ricarica. Per questo la società statunitense ha deciso di scegliere un approccio differente per allungare la vita dei propri smartwatch: utilizzare la luce del sole per ricaricare la batteria. Un’innovativa tecnologia di ricarica solare, vista in anteprima sul Garmin fēnix 6X – Pro Solar, che adesso si estende ad altre tre iconiche serie di prodotti multisport: fēnix 6, Instinct e tactix Delta. Come funzionano gli ... Leggi su gqitalia

zazoomblog : L'energia solare raddoppia la batteria degli smartwatch Garmin: ecco come funzionano - #L'energia… - hwupgrade : Un innovativo sistema di ricarica per i nuovi smartwatch di @GarminItaly ??? - MashableItalia : L'energia solare raddoppia la batteria degli smartwatch Garmin: ecco come funzionano - CeotechI : RT @CeotechI: Viviamo un momento storico particolare: tante sono le dinamiche che si sono messe in moto e che stanno cambiando il nostro mo… - pcexpander : Garmin sfrutta il sole per espandere le batterie dei propri smartwatch #pcexpander #cybernews #tecnologia… -