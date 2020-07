Gallarate, polizia locale sotto accusa per il video di un arresto: “Gli hanno messo i piedi in testa”. Comandante: “Filmato parziale” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Poverino, non stava facendo niente, era lì appoggiato al muro. Che cosa brutta, guarda cosa gli stanno facendo”. Sono le parole che si sentono nei primi frangenti di un video di quasi 7 minuti che riprende la scena di un fermo compiuto dalla polizia locale del comune di Gallarate nei confronti di un uomo nordafricano. Un video che da due giorni sta facendo il giro della rete. L’episodio risale al tardo pomeriggio di martedì 7 luglio, è accaduto in via Ferraris, a pochi passi dal comando della polizia locale. Il filmato, ripreso con il cellulare da una finestra che affaccia sulla via, inizia nel momento in cui alcuni agenti della polizia locale hanno già atterrato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Gallarate polizia Dopo il video arriva la denuncia per gli agenti della polizia locale di Gallarate malpensa24.it Gallarate, ladro di birre aggredisce la polizia. Fermato con lo spray urticante

GALLARATE – Ruba birre in un bar e sfotte il proprietario che minaccia di chiamare il 112. In mezz’ora la polizia di Stato lo ha rintracciato e denunciato. Non senza fatica: il ladro di alcolici, ...

Gallarate, un cittadino riprende l’arresto della Polizia locale

L’arresto di uomo straniero da parte della Polizia locale di Gallarate fa discutere per le cause e le modalità con cui è stato eseguito Gallarate – Da martedì 7 luglio ha iniziato a girare sui social ...

