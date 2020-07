Gaia Trussardi ha lasciato l’azienda di famiglia per la musica, sicura della sua scelta (Di giovedì 9 luglio 2020) Non è stato semplice per Gaia Trussardi lasciare il mondo della moda, l’azienda di famiglia per scegliere ciò che oggi la rende felice, la musica. Ha avuto paura, si è sentita insicura ma oggi ha la certezza di avere fatto la scelta giusta. Gaia Trussardi non era soddisfatta, fino a due anni fa era la direttrice creativa della maison Trussardi ma a 41 anni ha cambiato ogni cosa. Non era più felice, ha lasciato l’azienda in cui lavora ancora suo fratello, Tomaso Trussardi. Tra le pagine di Grazia racconta delle aspettative che sapeva avevano gli altri su di lei, di come sia cresciuta in quell’ambiente che abbracciava insieme ... Leggi su ultimenotizieflash

La 41enne ha chiuso con la maison di moda in cui lavora il fratello Tomaso Trussardi 'Quel lavoro non mi dava più gratificazioni, per un po' andata avanti per inerzia' Gaia Trussardi spiega perché nel ...

International love

il nigeriano Ezy Williams e Gaia Trussardi, artefice di questo progetto che spazia tra immigrazione e imprenditoria. Nomi illustri e discreti mezzi in ballo (incluso il video firmato da Adriano ...

