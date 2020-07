Frosinone, attacco alla sede dell’Inps: manifesti da morto all’ingresso del palazzo. L’Istituto: non ci faremo intimidire (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella notte appena trascorsa la sede dell’Inps di Frosinone, adiacente il palazzo della Provincia, è stata oggetto di un deprecabile atto vandalico che si è concretizzato con l’affissione nei pressi dell’ingresso di alcuni necrologi, ovviamente falsi, con il chiaro intento di screditare l’Ente. L’episodio si inquadra in un più generale “attacco” all’Inps che si è manifestato in tutta Italia. La sede di Frosinone in merito, per conto del direttore provinciale Vincenzo Maria De Nictolis, ha diffuso una nota stampa. “All’ingresso di molte sedi territoriali dell’Inps (tra ieri mattina e la notte scorsa) sono apparsi dei falsi necrologi che riportano nomi, date e motivazioni del decesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, attacco alla sede dell’Inps: manifesti da morto all’ingresso del palazzo. L’Istituto: non ci faremo inti… - tuttofrosinone : Aggiornamento notizie sul Frosinone Calcio!!! #frosinonecalcio - tuttofrosinone : Il Frosinone e gli arbitraggi, Nesta all'attacco: 'Tutti si lamentano sempre, noi no. Ma sottolineiamo alcuni episo… - tuttofrosinone : Il Frosinone e gli arbitraggi, Nesta all'attacco: 'Tutti si lamentano sempre, noi no. Ma sottolineiamo alcuni episo… - tuttofrosinone : L'attacco non rende fuori da Frosinone: canarini a secco di gol nel 50% delle trasferte -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone attacco CALCIOMERCATO FROSINONE - Pedullà: "Monza, per l'attacco piacciono Ciano e Roberto Insigne" Tuttofrosinone Frosinone, attacco alla sede dell’Inps: manifesti da morto all’ingresso del palazzo. L’Istituto: non ci faremo intimidire

L’episodio si inquadra in un più generale “attacco” all’Inps che si è manifestato in tutta Italia. La sede di Frosinone in merito, per conto del direttore provinciale Vincenzo Maria De Nictolis, ha ...

Verso la trasferta del Castellani: quale Frosinone in campo?

Niente trapela dagli allenamenti del Frosinone, idem per quanto riguarda quelli dell'Empoli ... punta), mentre a sinistra D'Elia appare ancora in vantaggio su Beghetto. In attacco, infine, dovrebbe ...

L’episodio si inquadra in un più generale “attacco” all’Inps che si è manifestato in tutta Italia. La sede di Frosinone in merito, per conto del direttore provinciale Vincenzo Maria De Nictolis, ha ...Niente trapela dagli allenamenti del Frosinone, idem per quanto riguarda quelli dell'Empoli ... punta), mentre a sinistra D'Elia appare ancora in vantaggio su Beghetto. In attacco, infine, dovrebbe ...