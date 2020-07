Frode negli appalti dell’esercito, 31 misure cautelari a Roma. Coinvolti anche ufficiali dell’Aeronautica (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono Coinvolti alti ufficiali dell’esercito italiano e dell’Aeronautica nell’inchiesta della procura di Roma che stamattina ha portato all’esecuzione di 31 misure cautelari per presunte frodi in appalti militari per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro. Le indagini hanno documentato uno “specifico e ben collaudato sistema corruttivo” tra imprenditori e ufficiali delle forze armate. Disposti i domiciliari per 7 indagati, la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per altri 5 e 19 misure di divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali. I magistrati contestano a vario titolo i reati di Frode nelle forniture, ... Leggi su ilfattoquotidiano

