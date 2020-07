Frode e corruzione negli appalti delle Forze armate, 31 misure cautelari per alti ufficiali e imprenditori (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Scoperta una maxi rete di corruzione e frodi negli appalti per le Forze armate in cui sono coinvolti alti ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica e imprenditori. Nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma, stamattina sono state eseguite 31 misure cautelari per presunte frodi in appalti militari, per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro. Le indagini hanno documentato uno “specifico e ben collaudato sistema corruttivo” tra imprenditori e ufficiali delle Forze armate. Nell’ambito dell’operazione Minerva, ... Leggi su ilprimatonazionale

Adnkronos : Frode e corruzione in appalti forze armate, 31 misure cautelari - tanzmax : Custodia cautelare per 31 indagati, tra i quali ufficiali appartenenti ad Esercito e Aeronautica e imprenditori acc… - bianca_caimi : RT @TgrRai: #Roma, frode negli appalti delle #ForzeArmate, 31 misure cautelari: corruzione per forniture distintivi, coinvolti pubblici uf… - UnoNemoNessuno : RT @serebellardinel: Senza la #Spazzacorrotti di #Bonafede @Mov5Stelle questo sarebbe rimasto ancora sommerso!E invece sono 31 gli indagati… - Camp01280962 : RT @Adnkronos: Frode e corruzione in appalti forze armate, 31 misure cautelari -