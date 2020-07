Francesco Modesto a CalcioWeb: “il Napoli Primavera? Solo voci. Cerco una società in grado di farti lavorare sul campo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Francesco Modesto è stato un ottimo calciatore, esperienze importanti con le maglie di Genoa, Bologna e Parma, ma la soddisfazione più grande è arrivata con la Reggina, con la miracolosa salvezza in Serie A nonostante il -11 in classifica, è stato considerato uno dei migliori esterni del centrocampo, con Mesto ha formato una coppia incredibile. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, molto bene sulla panchina del Rende, con il Cesena non è riuscito a portare a termine la stagione, ma il percorso è stato comunque positivo. Adesso è alla ricerca di un nuovo progetto, sono circolate tante voci, anche sull’interesse del Napoli per la Primavera, ecco quanto dichiarato dal diretto interessato ai microfoni di CalcioWeb. LE PRIME ... Leggi su calcioweb.eu

MANTOVA. Passano i giorni e il cerchio si stringe per quanto riguarda il nuovo allenatore del Mantova. Da Verona i media rilanciano la notizia dell’imminente firma di Ivan Juric su un contratto bienna ...

Cometa Neowise nel cielo di Corridonia: lo scatto di Francesco Capitani

Corridonia (Macerata), 7 luglio 2020 – Uno scatto sopra il cielo di Corridonia per immortalare la cometa Neowise. Per ora, per vederla servono ancora macchine fotografiche o telescopi, ma da venerdì p ...

