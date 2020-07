Franca da 100 anni. La Valeri festeggia una vita in scena: «Ero predestinata. Ma oggi, che noia!» (Di giovedì 9 luglio 2020) Venerdì 31 luglio «la Franca» (per Milano, sua città natale) oppure Franca, senza l?articolo (per Roma, sua città adottiva) ne compie 100. Clamorosamente tondi,... Leggi su leggo

PoliticaNewsNow : Leggo - Franca da 100 anni - leggoit : #9luglio #rassegnastampa Franca Valeri da 100 anni. Roma boccia le strade intitolate a Frizzi e Milian. Sora Lella,… - paci_franca : RT @stanzaselvaggia: Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cognom… - fabelef : Franca, il 31 luglio 100 anni - Considerate le signore attuali ci è sempre più cara. - lillydessi : Franca Valeri, 100 anni di ironia - ANSA Nuova Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Franca 100 Franca Valeri, 100 anni di ironia ANSA Nuova Europa Ferrovie, Svizzera: al via l'ammodernamento delle Re 460

Entro il 2022, nelle officine FFS di Yverdon-les-Bains verranno ammodernate 119 locomotive del tipo Re 460. L’investimento per le FFS è dell’ordine di 270 milioni di franchi. 66 veicoli sono già stati ...

Assembramenti e distanze sociali, multe in favore degli anziani

BELLINZONA - Sono circa 500 le multe che sono state inflitte dalla Polizia cantonale e dalle comunali alle persone che durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus non hanno rispettato le dire ...

Entro il 2022, nelle officine FFS di Yverdon-les-Bains verranno ammodernate 119 locomotive del tipo Re 460. L’investimento per le FFS è dell’ordine di 270 milioni di franchi. 66 veicoli sono già stati ...BELLINZONA - Sono circa 500 le multe che sono state inflitte dalla Polizia cantonale e dalle comunali alle persone che durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus non hanno rispettato le dire ...