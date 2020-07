FOTO | Le anticipazioni sulla seconda maglia Juventus per la stagione 2020/21 (Di giovedì 9 luglio 2020) Il campionato - traslato - di Serie A si avvia verso la conclusione (sempre Covid permettendo), e con esso arrivano le prime FOTO delle nuove divise per la prossima stagione, la 2020/21. Forse quest'anno non ci sarà la solita abitudine di giocare l'ultima gara casalinga dell'annata con il nuovo kit, ma tant'è. Dopo il lancio ufficiale di quella dell'Inter, oggi sono arrivate le prime FOTO sulla seconda maglia della Juventus per il prossimo campionato. ? Esclusiva: Img reali maglia #away #Juve... Leggi su 90min

infoitsport : Maglia Juve 2020/2021: anticipazioni sulla divisa da trasferta dei bianconeri – FOTO - motorionline : #Toyota #Corolla Cross: arriva l’inedita versione SUV del modello giapponese [FOTO e VIDEO] - Juventusw8nder1 : RT @junews24com: Maglia Juve 2020/2021: anticipazioni sulla divisa da trasferta dei bianconeri - FOTO - - junews24com : Maglia Juve 2020/2021: anticipazioni sulla divisa da trasferta dei bianconeri - FOTO - - motorionline : #Hyundai #Elantra N Line: svelate le prime immagini e i dettagli della nuova sportiva [RENDER]… -