Formula 1, Max Verstappen ritratta: “il mio ok all’arrivo di Vettel in Red Bull? Sono stato solo educato” (Di giovedì 9 luglio 2020) Lunedì scorso si era ritrovato seduto accanto a Sebastian Vettel nel corso di un programma televisivo e, in quella occasione, aveva dato il proprio assenso al ritorno del tedesco in Red Bull. Clive Mason/Getty Imagessolo tre giorni dopo, Max Verstappen ha ritrattato le sue dichiarazioni, correggendo il tiro in conferenza stampa: “ho cercato di essere educato e gentile nei confronti della persona che si trovava seduta al mio fianco durante quel programma televisivo. Alexander è un ragazzo simpatico ed è un pilota molto bravo a mettere a punto la macchina, entrambi siamo in grado di dare indicazioni esaustive sul comportamento della vettura e siamo veloci. Non vedo quindi ragioni per cui cambiare la line-up attuale e credo che Christian Horner ed Helmut Marko siano del mio ... Leggi su sportfair

Torricella (TA) - MAX RACING: VOGLIA DI CORRERE!

MAX RACING: VOGLIA DI CORRERE! Al via della “prima” della stagione 2020, domenica 12 luglio, sulla Pista Fanelli di Torricella (TA), la scuderia leccese è pronta a tornare in pista con cinque piloti.

