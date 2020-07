Formula 1, Leclerc sprona la Ferrari: “al momento non siamo da podio, speriamo che le novità ci aiutino” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il secondo posto ottenuto domenica scorsa nel GP d’Austria è ormai alle spalle, Charles Leclerc ha resettato tutto proiettandosi sul GP di Stiria, che si correrà comunque sullo stesso circuito. Mark Thompson/Getty ImagesIl monegasco è consapevole della superiorità al momento di Red Bull e Mercedes, ma non ha nessuna intenzione di partire battuto prima di mettere le ruote in pista. Per questo motivo, ha promesso battaglia nel corso della conferenza stampa odierna: “Mercedes e Red Bull sono superiori a noi, ma lo scorso weekend abbiamo dimostrato che se svolgiamo il nostro lavoro al meglio nulla ci è precluso anche grazie ad un po’ di fortuna. Sono contento che avremo degli aggiornamenti da provare, ma non sappiamo quantificare l’incremento di prestazione, lo verificheremo soltanto in pista. ... Leggi su sportfair

