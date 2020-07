Formula 1, la Ferrari brucia le tappe: due importanti novità sulla SF1000 per il Gran Premio di Stiria (Di giovedì 9 luglio 2020) La Ferrari non sta con le mani in mano e, nel giro di pochi giorni, è riuscita a migliorare la SF1000 di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Peter Fox/Getty ImagesIl secondo posto ottenuto dal monegasco domenica scorsa ha aumentato la fiducia nel team in rosso, spingendo ingegneri e meccanici a completare due importanti novità e metterle a disposizione dei piloti per il GP di Stiria. Si tratta di una nuova ala anteriore, che migliorerà le prestazioni non soddisfacenti mostrate nel GP d’Austria, e di un nuovo fondo utile per trovare equilibri di downforce maggiori rispetto al passato, così da aumentare la velocità in rettilineo. Dunque una doppia novità che la Ferrari spera dia subito i propri frutti, provando così a lottare con Mercedes e Red ... Leggi su sportfair

