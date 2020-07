Formazioni ufficiali Juventus U23-Padova, playoff Serie C 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Juventus U23-Padova, primo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. Scontro ad eliminazione diretta tra i bianconeri freschi vincitori della Coppa Italia e i veneti per proseguire nella corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali di Juventus U23-Padova: Juventus U23 – Loria; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Toure, Fagioli; Rafia, Zanimacchia, Marchi; Brunori. Padova – Minelli; Fazzi, Kresic, Andelkovic, Baraye; M. Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo; Nicastro, Soleri, Gabionetta. Leggi su sportface

