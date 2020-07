Fonderie Pisano, il ministro dell’Ambiente dalla parte dei residenti (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto In una nota del facilitatore dei grillini, Luca Di Giuseppe, viene evidenziato come durante la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa è stato molto chiaro sul tema delle Fonderie Pisano. È al fianco dei cittadini e dei comitati. Certo, ha ribadito che la competenza è prettamente regionale ma farà tutto ciò che è necessario per dare una mano a chi da anni lotta una battaglia fondamentale per la nostra città. L’intervento del ministro Costa arriva a pochi giorni dall’udienza presso il tribunale di Salerno nel corso della quale il ministero si è costituito parte civile nel processo contro presunte violazioni ... Leggi su anteprima24

