Firenze: riaperti tutti punti anagrafici decentrati (Pad) (Di giovedì 9 luglio 2020) Riapertura di tutti i 'punti anagrafici decentrati' (Pad). Potenziamento del servizio 055055. Attivazione dell'app Ufirst per evitare le code (e prenotare il posto in fila) per carta d'identità elettronica, certificati anagrafici, autenticazioni. Sono alcune delle novità introdotte dalla direzione servizi demografici nel piano di riorganizzazione degli uffici al pubblico Leggi su firenzepost

Sanità: riapre punto prelievi Santa Maria Nuova

(ANSA) - FIRENZE, 08 LUG - Riapre lunedì 13 il punto prelievi dell'ospedale Santa Maria Nuova a Firenze dopo che a marzo, in piena emergenza sanitaria, era stata decisa la sospensione dell'attività. I ...

