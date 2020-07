Fiorentina, Ribery rassicura i tifosi dopo il furto: “resto a Firenze. Viola per sempre!” (Di giovedì 9 luglio 2020) dopo aver subito un furto negli ultimi giorni, Frank Ribery ha avanzato alcuni dubbi sulla sua permanenza a Firenze. I tifosi della Fiorentina si sono stretti intorno al fuoriclasse francese ed anche l’ex portiere Sebastian Frey, con un passo nella Viola, ha voluto esprimere attraverso i social la sua vicinanza al connazionale: “la prima sensazione quando successe a me era voler andar via, cambiare casa e mettere al sicuro la famiglia. Ma ho parlato con Franck e sono certo non voglia lasciare Firenze e non ha mai pensato di prendersela con i fiorentini. Giocherà per la maglia con orgoglio e la grinta di sempre. E’ ferito per quanto successo e vuole tutelare la sua famiglia, ma non ha niente a che vedere con la maglia ... Leggi su sportfair

