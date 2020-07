Fiorentina, pressing su Joao Pedro: la richiesta del Cagliari (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Cagliari chiede 17 milioni di euro per Joao Pedro: ballano cinque milioni tra domanda e offerta della Fiorentina La Fiorentina ha deciso di insistere per Joao Pedro, punta di diamante del Cagliari di Walter Zenga. Come rivelato dalla Nazione, il club viola è disposto a mettere sul tavolo una proposta economica di 12 milioni di euro. Secca l’opposizione del presidente Tommaso Giulini, che chiede almeno cinque milioni di euro in più per l’attaccante brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nainggolan apre alla Fiorentina

C’è voluto un bel pressing da parte di una giornalista di Sky per far ... Ovviamente si faceva riferimento alla prospettiva di poter giocare nella Fiorentina nel corso della prossima stagione. Insomma ...

