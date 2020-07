Fiorentina, Prandelli: “Chiesa prenda una decisione, con rispetto per società e tifosi” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’allenatore italiano Cesare Prandelli ha rilasciato un’intervista per FirenzeViola, affrontando vari argomenti, fra i quali risalta particolarmente un commento sul futuro di Federico Chiesa, stella viola ultimamente dal rendimento opaco. Di seguito il pensiero dell’ex commissario tecnico della Nazionale, arricchito da un’analogia con il caso Federico Bernardeschi: “Sono due anni che mi chiedono questo e rispondo sempre che è il giocatore che deve dire cosa vuole fare e decidere il suo futuro in base a cosa vede nella sua carriera. Avevo consigliato sia lui che Bernardeschi di restare altri 4 o 5 anni a Firenze per poi andare in una big ed essere protagonisti al 100% e non in ballottaggio. Lui deve prendere una decisione con senso di appartenenza e rispetto nei confronti della società, della ... Leggi su sportface

sircertaldismo : 16 Cesare Prandelli: allenatore finito nel 2008 , una finale degli europei centrata con parecchia fortuna, poi tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Prandelli Fiorentina, Prandelli: “Chiesa prenda una decisione, con rispetto per società e tifosi” Sportface.it PRANDELLI A FV, LA CONDIZIONE LIMITA CHIESA: GLI HO DETTO DI RESTARE IN VIOLA

FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex tecnico gigliato, Cesare Prandelli, con il quale ha analizzato varie ... di essere un leader: con lui la Fiorentina ha un senso, toglie pressione agli ...

De Rossi: “Sono molto vicino a essere un allenatore. Sono pronto”

L’ex calciatore associato alla panchina gigliata: “Non ho fretta, ma la possibilità di diventare allenatore mi entusiasma perché lo voglio davvero” Daniele De Rossi, ex calciatore associato alla panch ...

FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex tecnico gigliato, Cesare Prandelli, con il quale ha analizzato varie ... di essere un leader: con lui la Fiorentina ha un senso, toglie pressione agli ...L’ex calciatore associato alla panchina gigliata: “Non ho fretta, ma la possibilità di diventare allenatore mi entusiasma perché lo voglio davvero” Daniele De Rossi, ex calciatore associato alla panch ...