Finale di Absentia 2 su Rai4 il 9 luglio, la terza stagione in arrivo su Prime Video: trame ultimi episodi (Di giovedì 9 luglio 2020) L'avventura di Emily Byrne si conclude in Absentia 2 su Rai4. Stasera, 9 luglio, andranno in onda gli ultimi tre episodi della seconda stagione che ci riserveranno colpi di scena. La serie tv con Stana Katic è anche disponibile su Prime Video. Nella prima stagione, Emily, ex agente dell'FBI, viene ritrovata sei anni dopo essere data per morta. Tornata nella sua vecchia casa, scopre che molte cose sono cambiate: suo marito si è risposato e suo figlio quasi non la riconosce. Non solo dovrà cercare di riallacciare i rapporti con la famiglia, ma Emily sarà anche coinvolta in una serie di omicidi che sconvolgono Boston. Nella seconda stagione di Absentia, nel tentativo di ... Leggi su optimagazine

