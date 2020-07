Felitto è covid-free ma non basta: rinviata la 45esima Sagra del Fusillo (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFelitto (Sa) – Saranno state le quattro righe più difficili da scrivere per i componenti la Pro Loco di Felitto: dopo 44 edizioni non si svolgerà la Sagra (interregionale) del Fusillo Felittese – Anno 2020. “Con enorme dispiacere – annuncia in serata la Pro Loco – il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Loco Felitto, con il sostegno dell’assemblea dei soci, ha deciso di rinviare la 45esima edizione della Sagra del Fusillo Felittese. Sperando in tempi migliori vi diamo appuntamento al prossimo anno”. Le motivazioni, seppure non espresse, riportano ovviamente alle restrizioni necessarie per evitare il contagio da covid-19 in ... Leggi su anteprima24

Ieri sera si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Aquara Antonio Marino, il Sindaco di Controne Ettore Poti, il Sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza, il Sindaco di Felitto Carmine Casella, ...

