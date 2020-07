Federalberghi lancia l’allarme: “In Campania il turismo è calato del 90%” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“La burrasca del Covid-19 è ancora in corso e continua a flagellare il sistema dell’ospitalità italiana”: così il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, commenta i dati dell’osservatorio dell’associazione che monitora mensilmente un campione di circa duemila alberghi. In Italia, a giugno 2020, le presenze turistiche si sono ridotte di circa l’80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione è ancora più grave in Campania dove, nel mese scorso, le presenze risultano diminuite addirittura del 90%. “Il governo deve prendere coscienza della situazione drammatica che il turismo nazionale, in particolare quello campano, sta vivendo – evidenzia Costanzo Iaccarino, vicepresidente nazionale e ... Leggi su anteprima24

tvbusiness24 : Situazione #Alberghi #Italia: 80,6% di presenze in meno. Persi 110 mila posti di #lavoro stagionali e temporanei di… - calabrianewsit : Polemiche dopo spot Locride, anche Federalberghi è critica ma lancia invito agli italiani - -

Ultime Notizie dalla rete : Federalberghi lancia Turismo in crisi colpisce il 20% del PIL e il 14% dell’occupazione The Italian Times Turismo in crisi colpisce il 20% del PIL e il 14% dell’occupazione

Turismo in crisi ultimi dati di luglio: *** Turismo ultime notizie 9 luglio 2020: Federalberghi lancia un allarme, a giugno nel mercato turistico alberghiero si registra un calo delle presenze dell'80 ...

Campania, a giugno calo delle presenze turistiche del 90% – Federalberghi: «Situazione drammatica, il governo intervenga»

Di qui l’allarme lanciato dai vertici regionali di Federalberghi: «Tutte le imprese turistiche sono consapevoli del fatto che chiuderanno il bilancio del 2020 in perdita: non solo gli alberghi, ma ...

Turismo in crisi ultimi dati di luglio: *** Turismo ultime notizie 9 luglio 2020: Federalberghi lancia un allarme, a giugno nel mercato turistico alberghiero si registra un calo delle presenze dell'80 ...Di qui l’allarme lanciato dai vertici regionali di Federalberghi: «Tutte le imprese turistiche sono consapevoli del fatto che chiuderanno il bilancio del 2020 in perdita: non solo gli alberghi, ma ...