Fauci: «Il virus resta forte, negli Usa è fuori controllo. Trump mi ha messo da parte? Dopo ha capito l’errore...» (Di giovedì 9 luglio 2020) L’organizzazione dell’Onu per la Sanità «ha tanti difetti, ma è necessaria. E considero Tedros Adhanom un buon direttore» Leggi su corriere

Il virus è sempre forte e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Usa della ..."La pandemia Covid-19 è ancora all'inizio" e il virus "è sempre più forte". A dirlo in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera è l'immunologo statunitense Anthony Fauci, numero uno della lott ...