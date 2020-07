Fatto Quotidiano, Rauti: «Travaglio & co li conosciamo, chi semina odio raccoglie tempesta» (Di giovedì 9 luglio 2020) Un “articolo disgustoso” da parte di chi non riesce a digerire la crescita di consensi di FdI e della sua leader. Per Isabella Rauti l’infimo attacco del Fatto Quotidiano a Giorgia Meloni e al suo partito va dunque inserito nel contesto del “livore” suscitato negli “odiatori professionisti” dai successi della destra e della sua presidente. “Ma attenzione – avverte la senatrice – chi semina odio… raccoglie tempesta”. Al “Fatto Quotidiano” non sopportano la crescita di Meloni e FdI E, infatti, quello stesso articolo, intitolato “Fascismo. È l’acqua in cui sguazzano la sora Meloni e i suoi Fratelli d’Italia” è valso a Travaglio e ... Leggi su secoloditalia

gaiatortora : Far finta di niente non è mai una soluzione. A maggior ragione se riguarda la categoria a cui appartengo. Per quest… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio: Sotto un ponte. Autostrade-governo. La consulta boccia i Benetton - FratellidItalia : ?? Il Fatto Quotidiano incita alla violenza - GianniVezzani1 : RT @FratellidItalia: ?? Il Fatto Quotidiano incita alla violenza - Giampy_Ass : RT @FratellidItalia: ?? Il Fatto Quotidiano incita alla violenza -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto Quotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Luglio: L’abbuffata dei cantieri veloci. Ma i rischi restano Il Fatto Quotidiano L’insostenibile leggerezza del pallone, anno secondo / PROCESSO INVOLUTIVO IN ATTO

(Luca Tegoni) – Un atto di ribellione, un impulso esistenziale o un penoso errore da cecato. Quartium non datur. Fatto sta che il VAR usato così fa solo incazzare e danneggia le squadre. Povero ...

Coronavirus, ultime notizie, Boccia: “Continueremo a bloccare voli da Paesi non in sicurezza”

Le autorità serbe stanno decidendo le misure per cercare di frenare la diffusione del coronavirus, dopo una seconda notte di scontri tra polizia e manifestazioni che protestano contro un secondo lockd ...

(Luca Tegoni) – Un atto di ribellione, un impulso esistenziale o un penoso errore da cecato. Quartium non datur. Fatto sta che il VAR usato così fa solo incazzare e danneggia le squadre. Povero ...Le autorità serbe stanno decidendo le misure per cercare di frenare la diffusione del coronavirus, dopo una seconda notte di scontri tra polizia e manifestazioni che protestano contro un secondo lockd ...