Farmaceutica, Aleotti: “Settore sia traino della ripresa” (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – “Il Paese deve fare una riflessione sull’importanza strategica di alcuni beni che andrebbero paragonati a quelli della difesa, per i quali non ci si focalizza sul centesimo di risparmio, ma sulla qualità e sulla necessità di avere produzioni localizzate in Italia”. È quanto ha affermato in un’intervista a Formiche.net Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini. “Gli investimenti in sanità, soprattutto in alcuni comparti come la Farmaceutica, – ha sottolineati Aleotti – hanno un effetto trainante straordinario su altri settori, in maniera diretta, indiretta, sull’indotto e sull’attrattività di ulteriori investimenti. E non è una cosa che possiamo trascurare”. Secondo ... Leggi su quifinanza

Toscanaoggi : La farmaceutica #toscana sbarca in #America e investe a #Firenze #menarini #aleotti -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaceutica Aleotti Farmaceutica, Aleotti: Settore sia traino della ripresa Il Messaggero Farmaceutica, Aleotti: "Settore sia traino della ripresa"

(Teleborsa) - "Il Paese deve fare una riflessione sull'importanza strategica di alcuni beni che andrebbero paragonati a quelli della difesa, per i quali non ci si focalizza sul centesimo di risparmio, ...

Farmindustria, sfide e opportunità secondo i nuovi vertici del pharma

Confermato Massimo Scaccabarozzi alla presidenza di Farmindustria per il biennio 2020-2022. Nominato anche il comitato di presidenza, che vanta alcuni dei più esperti manager della farmaceutica nazion ...

(Teleborsa) - "Il Paese deve fare una riflessione sull'importanza strategica di alcuni beni che andrebbero paragonati a quelli della difesa, per i quali non ci si focalizza sul centesimo di risparmio, ...Confermato Massimo Scaccabarozzi alla presidenza di Farmindustria per il biennio 2020-2022. Nominato anche il comitato di presidenza, che vanta alcuni dei più esperti manager della farmaceutica nazion ...