Fabiano Petricone, chi è l'ex fidanzato di Antonella Elia (Di giovedì 9 luglio 2020) La loro relazione è finita nel 2018, dopo 5 anni d'amore. Poco dopo nella vita della showgirl è arrivato Pietro Delle Piane Leggi su today

amandolukey : @Shverlock se non sbaglio è fabiano petricone -

Ultime Notizie dalla rete : Fabiano Petricone

Antonella Elia rivela a Temptation Island di sentire ancora il suo ex Fabiano Petricone, ma in segreto: “Cancello messaggi e chiamate”. Pietro Delle Piane la prende con filosofia ma quando rientra nel ...Fabiano Petricone, l’ex fidanzato di Antonella Elia, è il nome che sta facendo imbestialire Pietro delle Piane a Temptation Island 2020. “Mi parla sempre di sto ex e dice una marea di..” Fabiano Petri ...