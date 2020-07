Europa League, le gare di Inter e Roma in gara secca in Germania (Di giovedì 9 luglio 2020) Final Eight per Champions ed Europa League. Inter e Roma in gara secca contro Getafe e Siviglia. NYON (SVIZZERA) – Final Eight per Champions ed Europa League. E’ questo il piano della ripartenza dell’Uefa. L’ufficialità dei nuovi format delle due competizioni è arrivata nella giornata di mercoledì 17 giugno. Uno scenario che consentirà alle manifestazioni di concludersi entro la fine di agosto per dare spazio, successivamente, alla nuova stagione. Il calcio è pronto a ripartire e tra qualche mese anche le competizioni Internazionali inizieranno la volata finale dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Champions League Final Eight a Lisbona. ... Leggi su newsmondo

