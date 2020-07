Eurogruppo, sfuma la staffetta latina: eletto l’irlandese Donohoe (Di venerdì 10 luglio 2020) Niente staffetta latina all'Eurogruppo. Contro i pronostici prevalenti, i ministri delle Finanze hanno eletto nuovo presidente l'irlandese Paschal Donohoe, in sostituzione del portoghese Mario Centeno, che aveva deciso di non ricandidarsi. I candidati in corsa erano tre, oltre all'irlandese c'erano in la spagnola Nadia Calvino, ritenuta favorita e che aveva ottenuto anche l'appoggio dell'Italia, e il lussemburghese Pierre Gramegna.Dopo una fumata nera alla prima tornata di votazioni la Calvino era in netto vantaggio, ma non abbastanza da ottenere la maggioranza assoluta dei 19 Paesi dell'area euro. Gramegna ha deciso di ritirarsi e apparentemente i suoi voti sono confluiti tutti su Donohoe. Un voto che potrebbe anche riflettere una sorta di schieramento dei Paesi più piccoli ... Leggi su ilfogliettone

