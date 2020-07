Eurogruppo, l'irlandese Pascal Donohoe è il nuovo presidente (Di giovedì 9 luglio 2020) Paschal Donohoe, ministro delle Finanze irlandese, è il nuovo presidente dell’Eurogruppo . Donohoe ha prevalso sulla spagnola Nadia Calvino che era sostenuta oltre che da Madrid anche dall’Italia,... Leggi su feedpress.me

Il ministro irlandese dell’economia, Paschal Donohoe, è stato eletto alla guida dell’Eurogruppo, battendo a sorpresa la favorita Nadia Calvino. Sarà in carica per un mandato di due anni e mezzo rinnov ...Non ce la fa la spagnola Calvino nonostante ampi consensi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 lug - Il nuovo presidente dell'Eurogruppo e' il ministro delle finanze irlandese Paschal Donoho ...