Eurogruppo, il nuovo presidente (a sorpresa) è Paschal Donohoe, il ministro delle finanze irlandese (Di giovedì 9 luglio 2020)

Non sarà Nadia Calvino, la ministra dell'Economia spagnola, a guidare l'Eurogruppo. A vincere le elezioni è stato il ministro delle finanze irlandese, Paschal Donohoe. Calvino era la favorita e aveva ricevuto l'appoggio di Francia, Germania, Italia, Spagna e Portogallo. I governi dei Paesi del Nord Europa sono riusciti però a raccogliere attorno a Donohoe abbastanza voti da vincere le elezioni. Il suo mandato ora sarà di due anni e mezzo, un periodo cruciale per capire come l'Unione europea uscirà dalla crisi economica post Coronavirus.

