Eurogruppo, eletto presidente l’irlandese Donohoe. Sconfitta a sorpresa la spagnola Calvino, appoggiata anche dall’Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministro irlandese dell’economia, Paschal Donohoe, è stato eletto alla guida dell’Eurogruppo, battendo a sorpresa la favorita Nadia Calvino. Sarà in carica per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile. Una Sconfitta per la Spagna e per tutto il fronte del Sud. Ieri il premier Giuseppe Conte da Madrid aveva infatti confermato l’appoggio dell’Italia alla ministra di Sanchez: “L’Italia ritiene che quella di Calvino sia un’ottima candidatura per l’Eurogruppo”, aveva detto. Sono “ragionevolmente ottimista”, aveva detto lo stesso premier spagnolo Pedro Sanchez. Quest’oggi è arrivato anche l’appoggio ... Leggi su ilfattoquotidiano

