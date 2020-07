Estrabio Campania 2020, le aziende premiate da Coldiretti (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina alla Borsa Merci in corso Meridionale a Napoli – seppur in forma ridotta per rispettare le prescrizioni anti covid – la cerimonia di premiazione di Extrabio 2020, il premio dedicato agli oli extra vergine biologici organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con Camera di Commercio di Napoli e Coldiretti Campania. Un premio che quest’anno per Coldiretti si è tinto di rosa, grazie ad un fortissimo protagonismo delle donne. Anzitutto a rappresentare la principale organizzazione agricola è stata Valentina Stinga, responsabile di Coldiretti Donne Impresa Campania. A ritirare uno dei primi premi vincitori è stata Claudia Sorbo, dell’azienda agricola Villa Sorbo ... Leggi su anteprima24

