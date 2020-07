ESPN Mexico, il corrispondente in Italia: "Lozano ha giocato poco, eppure ha segnato 4 gol" (Di giovedì 9 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN Mexico: “Le cose stanno entrando in carreggiata ed è positivo per tutti, per la s ... Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN Mexico: “Le cose stanno entrando in carreggiata ed è positivo per t ...

ESPN Mexico, Martinez: “Nelle prossime partite capiremo se Lozano resterà o meno al Napoli”

