Emofilia B: arriva terapia genica di CSL e uniQure (Di giovedì 9 luglio 2020) Emofilia B: CSL sigla un accordo dal valore potenziale di due miliardi di dollari con uniQure per lo sviluppo di una terapia genica La società biotech olandese uniQure ha annunciato di aver stipulato un accordo di licenza con CSL Behring, concedendo a quest’ultima i diritti esclusivi globali della terapia genica sperimentale etranacogene dezaparvovec (nota anche con la sigla AMT-061) sviluppata per il… L'articolo Emofilia B: arriva terapia genica di CSL e uniQure Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

"Delle oltre 7mila malattie rare note a malapena il 10% ha una terapia specifica". Una su 10, con il restante 90% orfano di armi 'su misura'. E' il dato su cui pone l'attenzione Ilaria Ciancaleoni Bar ...Roma – “Delle oltre 7.000 malattie rare note a malapena il 10% ha una terapia specifica. Quando una terapia arriva o è in avanzata fase di sperimentazione, a cambiare in meglio non è solo l’aspetto te ...