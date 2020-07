Emanuele Filiberto ritorna in politica, nasce il movimento ‘Realtà Italia’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Emanuele Filiberto ritorna in politica. Il principe al Corriere della Sera: “nasce il mio nuovo movimento”. ROMA – Emanuele Filiberto prepara il suo ritorno in politica. In un’intervista al Corriere della Sera il principe ha annunciato la sua intenzione di scendere in campo per cercare di rilanciare il Paese. “Basta con la politica dei selfie – ha detto l’erede dei Savoia – servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere? Non so se Realtà Italia, il nome della mia nuova associazione, sarà in futuro un ... Leggi su newsmondo

