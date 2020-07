Emanuele Filiberto, “Realtà Italia” il movimento per far ripartire il Paese: «Basta politica dei selfie!» (Di giovedì 9 luglio 2020) Emanuele Filiberto di Savoia scende in campo con la sua associazione “Realtà Italia”. Un primo passo nella politica? Ancora non è chiaro, ma il suo progetto vuole dare un concreto aiuto al nostro Paese. Le sue idee sono chiare e limpide, senza giri di parole. Intervistato da Il Corriere della Sera ha raccontato quali sono i progetti ed ha ampiamente criticato il governo e la sua opposizione. “Non è questo il Paese che sognavo quando ero in esilio. Giovani senza futuro”. Leggi anche –> Naya Rivera di Glee scomparsa dopo una gita sul lago, ritrovato il figlio di 4 anni Emanule Filiberto e il nuovo movimento “Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani ... Leggi su urbanpost

