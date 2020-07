Emanuele Filiberto lancia il suo movimento "Realtà Italia": "Ecco come far ripartire il Paese" (Di giovedì 9 luglio 2020) Emanuele Filiberto di Savoia vuol far ripartire l’Italia. Una discesa in politica? Chissà. Per ora l’ultimo rampollo dell’ex casa reale Italiana si limita a lanciare il suo movimento, “Realtà Italia, che presenterà in un tavolo webinair insieme all’imprenditore Brunello Cucinelli e lo chef Daniele Oldani. In un’intervista al Corriere della sera, Emanuele Filiberto di Savoia spiega: “Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto ... Leggi su huffingtonpost

