Elsa Dorlin | un’autodifesa costituente

«Partire dal muscolo anziché dalla legge. Questo sposterebbe il modo in cui la violenza è stata problematizzata dal pensiero politico. Questo libro si concentra su dei momenti storici di passaggio alla violenza difensiva (alla pratica dell'autodifesa), su dei momenti che non possono essere resi intelligibili sottomettendoli a un'analisi politica e morale incentrata su questioni di 'legittimità'. In ogni suo momento, il passaggio alla violenza difensiva ha avuto come unica posta in gioco la vita: non essere abbattut* sin dall'inizio.

gloriabaldoni : ... e chi è lasciato indifeso, chi è ammazzabile. (Elsa Dorlin, Difendersi) -

