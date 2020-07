Elisabetta Canalis prende il caffè senza veli. Decollete da infarto – La foto (Di giovedì 9 luglio 2020) Elisabetta Canalis si rilassa prendendo il caffè libera da vestiti. La foto che pubblica su Instagram fa perdere la testa Elisabetta Canalis si rilassa prendendo il caffè libera da vestiti con un completo intimo color carne che fa perdere la testa ai suoi tantissimi ammiratori. La foto pubblicitaria è pubblicata su Instagram. Anzi, in realtà le foto sono due: con lo stesso completo, la bellissima donna sarda si fa prima fotografare poggiata al muro poi su una sedia a sdraio su una terrazza, sempre con la tazzina di caffè tra le mani, ad ammirare il mare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Elisabetta Canalis non si ferma ... Leggi su bloglive

Amore4Zampe : Un nuovo Amore per Elisabetta ----->>>> - zazoomblog : Elisabetta Canalis: “Ecco perché ora mostro mia figlia sui social” - #Elisabetta #Canalis: #“Ecco #perché - zazoomblog : Elisabetta Canalis “Ora vedrete mia figlia sui social: lo vuole lei” - #Elisabetta #Canalis #vedrete #figlia - zazoomblog : Elisabetta Canalis e il miracolo della vita: il ricordo della showgirl è commovente - #Elisabetta #Canalis… - jordanmiyake : SCUSATE MA HO ELISABETTA CANALIS DAVANTI -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Per la sua colazione con vista mare, Elisabetta Canalis si è lasciata immortalare in intimo: le sue curve e le trasparenze sono davvero da urlo. Elisabetta Canalis in intimo per la colazione: che ...Elisabetta Canalis, che ha conquistato i suoi fan con uno scatto in costume, ha adottato un cane che è stato abbandonato durante il lockdown. La showgirl dimostra ancora una volta di avere un cuore ...