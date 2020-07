Elisabetta Canalis da urlo su Instagram: i suoi scatti sexy fanno impazzire i fan (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Non smette di stupire e di regalare scatti pazzeschi Elisabetta Canalis, che come il vino non risente dell’età che avanza bensì ne beneficia. La showgirl italiana ha infatti pubblicato due scatti su Instagram che la ritraggono in pose incredibilmente sexy. Ovviamente, il bikini color carne che mette in risalto le sue splendide forme non fa altro che sottolineare la bellezza della modella sarda ed aumentarne la sensualità. “Italian breakfast” – questa la descrizione scelta che accompagna i due scatti. Nei commenti non sono mancati gli apprezzamenti da parte dei fan, che hanno espresso la propria approvazione senza troppi filtri. Di seguito gli scatti hot di Elisabetta ... Leggi su sportface

fachetti3333 : Elisabetta Canalis, intimo color carne trasparente: si vede tutto, la foto-scandalo - Annino07238499 : Elisabetta Canalis, intimo color carne trasparente: si vede tutto, la foto-scandalo - Annino07238499 : Elisabetta Canalis, uno stacco di coscia da record: al suo meglio, la foto che ammalia - zazoomblog : Intimo color carne trasparente. Risultato? Si vede tutto: Elisabetta Canalis la foto-scandalo Guarda - #Intimo… -