Election Day, Lamorgese: a Breve La Firma del Decreto (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel corso della trasmissione Agorà, la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, si è espressa in merito all'Election Day di settembre. Lamorgese ha annunciato durante la trasmissione che ha Breve firmerà il Decreto per le elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre. Il Ministero degli Interni non è riuscito a trovare una soluzione di spazi alternativa alle scuole. Le Regioni coinvolte si stanno quindi adeguando alla situazione. In precedenza, l'idea era quella di utilizzare gli uffici postali. Le Poste, però, si sono dichiarate contrarie a causa dell'elevato costo di un'operazione di chiusura degli uffici.

