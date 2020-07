Editoria, autopubblicarsi può portare al successo: il caso di Nicola Rocca (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante il lockdown molti italiani si sono avvicinati alla lettura, come è emerso dai dati pubblicati nel rapporto Istat, però l’Editoria continua ad essere in profonda crisi. Eppure ci sono autori self che ottengono ottimi risultati. Uno di questi è Nicola Rocca. I suoi romanzi sono talmente apprezzati e le vendite vanno così bene che ha deciso di lasciare il lavoro a tempo indeterminato per dedicarsi alla scrittura. Anche adesso ha ben tre libri tra i best seller di Amazon. Nicola Rocca ha iniziato a scrivere nel 2007, su consiglio della sua professoressa di lettere. Prima si è cimentato con qualche breve racconto, dove inseriva sempre il colpo di scena, per poi approdare al romanzo. Ovviamente ha tormentato amici e parenti con le sue opere ma si è reso ... Leggi su ilfattoquotidiano

